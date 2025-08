La confesión de Gustavo Costas sobre la interna en el plantel de Racing por la ida de Salas: "Nos dividió a los jugadores"

"Si el grupo no está unido, es difícil. Lo de Salas dividió todo. No digo las cosas por boludez, hay que estar juntos. Eso nos pasó, nos lo hicieron. Nos dividieron a la gente y a los jugadores. Lo bueno es que tenemos un plantel de muy buenos pibes", soltó sin filtro. Para Costas , el gran desafío no está sólo en lo táctico sino en volver a unir al plantel: "Hoy la prioridad es el armado del grupo. Y por eso esta victoria fue clave".

El DT tuvo que reinventar el equipo ante Riestra por una seguidilla de bajas sensibles: sin Arias, Zuculini, Martirena, Zaracho, Vietto ni Maravilla Martínez, Racing presentó un once lleno de parches. "Yo pongo al que mejor está. Juanfer fue al banco, Roger, Salas , Almendra… y todos lo entienden. Hoy arriesgamos con refuerzos que hace poco llegaron y cumplieron. Me llena de satisfacción", valoró.

Y si de desafíos se trata, el calendario no da respiro: en apenas 48 horas, Racing enfrentará a Boca (9/8) y luego a Peñarol por la ida de octavos de la Copa Libertadores (12/8). El DT apuntó contra el Xeneize por no querer mover el clásico: "Me gustaría tener un día más de preparación, pero Boca no quiso cambiar el día. Hay que jugar y ganar todo igual. Vamos a pelear todos los frentes".