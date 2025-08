El palazo de Gustavo Costas a Boca previo al clásico en la Bombonera y en la antesala de la Libertadores: "No quisieron jugar el viernes"

Racing no tuvo problemas ante Deportivo Riestra y lo goleó 3-0 para meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Gustavo Costas , diezmado de bajas de peso, lo liquidó en un tiempo y tiene el foco puesto en la importante seguidilla que se le viene y que dará comienzo el próximo sábado, en el clásico ante Boca en la Bombonera.

En base a esto, Costas no dudó en mencionar el poco descanso y apuntó contra el Xeneize por no querer correr la fecha del partido para un día antes de lo designado por la LPF: “Me hubiese gustado tener un día más de descanso, pero Boca no quiso jugar el viernes“, manifestó el técnico en la sala de prensa del estadio Ciudad de Lanús.