La decisión que tomaría Miguel Ángel Russo con Cavani para el trascendental partido ante Racing

Cavani jugó para los suplentes en el ensayo formal de Russo y Boca se prepara para recibir a Racing con cambios fuertes.

La señal de Miguel Ángel Russo fue clara. El DT de Boca paró un equipo con Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos como dupla de ataque, y dejó a Edinson Cavani con pechera en el equipo alternativo. No es la primera vez que ocurre durante el receso: la semana pasada también había probado con Milton Giménez en su lugar.

El delantero uruguayo ya no es intocable para el DT xeneize y podría perder la titularidad para el clásico del sábado 9 de agosto ante Racing. Un sacudón fuerte en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo.

La formación que paró Russo pensando en el duelo ante Racing Miguel Russo DT de Boca Además de la dura estadística de Boca, el DT Miguel Ángel Russo cuenta con una larga racha negativa propia. FotoBaires La formación que probó Russo para enfrentar a Racing fue: Marchesín; Barinaga, Battaglia, Pellegrino, Blanco; Alarcón, Paredes, Delgado, Braida; Merentiel y Zeballos.

La situación de Cavani, que fue respaldado por el club a lo largo del semestre pese a las lesiones y los flojos rendimientos, empieza a cambiar. En Boca ya no hay margen de error, y Russo, que asumió tras la salida de Fernando Gago, no quiere seguir esperando por una versión que no aparece.

Las críticas también llueven desde afuera. Carlos Navarro Montoya, exarquero y uno de los históricos que suena como futuro mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol, fue uno de los que apuntó contra el nivel del uruguayo. El hincha, cada vez más impaciente, también empieza a perderle la fe.