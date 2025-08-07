La decisión que tomaría Miguel Ángel Russo con Cavani para el trascendental partido ante Racing
Cavani jugó para los suplentes en el ensayo formal de Russo y Boca se prepara para recibir a Racing con cambios fuertes.
La señal de Miguel Ángel Russo fue clara. El DT de Boca paró un equipo con Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos como dupla de ataque, y dejó a Edinson Cavani con pechera en el equipo alternativo. No es la primera vez que ocurre durante el receso: la semana pasada también había probado con Milton Giménez en su lugar.
El delantero uruguayo ya no es intocable para el DT xeneize y podría perder la titularidad para el clásico del sábado 9 de agosto ante Racing. Un sacudón fuerte en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo.
Te Podría Interesar
La formación que paró Russo pensando en el duelo ante Racing
La formación que probó Russo para enfrentar a Racing fue: Marchesín; Barinaga, Battaglia, Pellegrino, Blanco; Alarcón, Paredes, Delgado, Braida; Merentiel y Zeballos.
La situación de Cavani, que fue respaldado por el club a lo largo del semestre pese a las lesiones y los flojos rendimientos, empieza a cambiar. En Boca ya no hay margen de error, y Russo, que asumió tras la salida de Fernando Gago, no quiere seguir esperando por una versión que no aparece.
Las críticas también llueven desde afuera. Carlos Navarro Montoya, exarquero y uno de los históricos que suena como futuro mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol, fue uno de los que apuntó contra el nivel del uruguayo. El hincha, cada vez más impaciente, también empieza a perderle la fe.
Los posteos positivos de Edinson Cavani en plena crisis de Boca
Mientras tanto, Cavani mantiene un discurso positivo. Tras la eliminación en Copa Argentina, escribió: “El tiempo no para, hay que seguir metiéndole para mejorar y revertir este momento… trabajo y confianza muchachos. VAMO’ BOCA”. Ayer, tras la práctica, volvió a publicar con el mismo lema: “A seguir trabajando”.
De cara al clásico, queda la sensación de que el DT empieza a barajar otras opciones. Y que el Matador deberá volver a ganarse su lugar como cualquier otro. El tiempo de espera parece haberse terminado.