El "error histórico" en el desafiante posteo de Marcelo Saracchi contra Riquelme, el Consejo de Boca y Russo

Marcelo Saracchi es uno de los tres futbolistas de Boca que no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo para lo que resta de la temporada. El lateral uruguayo, junto a Marcos Rojo y Cristian Lema, se entrena apartado del plantel profesional a la espera de llegue una buena oferta a la dirigencia para poder irse del club.

Esto debido a que el exfutbolista de River, quien tuvo una propuesta para irse a préstamo a Independiente , pero desde la CD la rechazaron, le solicitó en dos ocasiones a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme rescindir su contrato. Sin embargo, le pidieron que consiga y ponga una oferta encima de la mesa de un equipo, ya que no piensan dejarlo ir gratis con dos años y medio de contrato restantes.

La historia de Marcelo Saracchi con un error histórico

Ante ello el futuro del charrúa es inconcluso y aún no se sabe que le deparará el destino. Mientras se sigue entrenando apartado, en las últimas horas el futbolista subió una explosiva historia a su cuenta citando una frase de Ernesto "Che" Guevara en Instagram contra el presidente, el Consejo de Fútbol y Miguel Ángel Russo, luego de que este última asegurara que la decisión de que no sean tenidos en cuenta fue “del club” y no del CT.