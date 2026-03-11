Irán se baja del Mundial 2026: qué selección podría reemplazarla y cómo impactaría en el Repechaje

De confirmarse el preanuncio del ministro de Deportes iraní, se abre un cupo para la Copa del Mundo. Qué país tomaría el lugar de Irán y la otra selección que podría ser beneficiada.

En medio de la escalada militar tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la contraofensiva del país persa, y en un contexto de máxima tensión diplomática internacional, el mundo del fútbol también se ve afectado. La Finalissima entre Argentina y España está en dura en Qatar y en las últimas horas el ministro de Deportes iraní anunció que la Selección de Irán no participará del Mundial 2026 en las actuales condiciones.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”, sostuvo Ahmad Doyanmali en declaraciones a la Agencia Alemana de Prensa. Y agregó: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”.

A la espera de que esta declaración se traduzca en una comunicación oficial a la FIFA, se abre un interrogante reglamentario inmediato: ¿quién ocuparía el lugar de la Selección de Irán en el Grupo G del Mundial?

Irak podría ser el reemplazante de Irán si se produce su baja del Mundial Selección de Irak La Selección de Irak, hoy en Repechaje, podría clasificar directo al Mundial si se da de baja a Irán. @IraqNT De mantenerse el cupo otorgado a Asia (8,5 plazas en total), la candidata natural es la Selección de fútbol de Irak, quien había ganado el derecho a disputar una de las finales del Repechaje Internacional, ante el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam, el 31 de marzo en Monterrey, México.

Pero este escenario abriría otro cupo, en este caso para el Repechaje Internacional. Y la selección que podría meterse en esa instancia es Emiratos Árabes Unidos, que había perdido el mano a mano ante Irak (1-1 de local, 1-2 de visitante) por la vacante asiática en esa repesca. Si bien accedería a ese lugar reemplazante a la selección renunciante, por el ranking FIFA de noviembre de 2025 (el que se tomó en cuenta para armar los triangulares del Repechaje) también ocuparía ese lugar directo en la final, ya que figura en el puesto 67 y sería la segunda mejor clasificada de las seis selecciones que jugarán esa instancia.