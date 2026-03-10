Escándalo en Bolivia por un posteo del hermano de Marcelo Moreno Martins antes del Repechaje: "Vamos Surinam carajo"

Marlon, hermano de Marcelo Moreno Martins, publicó una historia en redes apoyando a Surinam, rival de Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial 2026. El motivo.

Todo comenzó cuando el entrenador de la Verde, Óscar Villegas, presentó la lista de 28 convocados para disputar el repechaje internacional. Entre los citados no apareció Moreno Martins, máximo goleador en la historia del seleccionado boliviano.

La decisión generó debate entre hinchas y seguidores del equipo. Sin embargo, la situación tomó otro tono cuando Marlon Moreno Martins, hermano del delantero, compartió una historia con un mensaje directo: “Vamos Surinam carajo”.

El posteo que desató un escándalo en Bolivia antes del repechaje del Mundial 2026 La reacción del hermano de Marcelo Moreno Martins El posteo provocó un fuerte revuelo en redes sociales, ya que Surinam será justamente el rival de Bolivia en las semifinales del repechaje para el Mundial 2026. El partido está programado para el 26 de marzo en Monterrey, México.

El ganador de ese cruce se enfrentará cinco días más tarde, también en Monterrey, contra Irak, en busca de un lugar en la próxima Copa del Mundo.