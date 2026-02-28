La IFAB aprobó cambios revolucionarios para el Mundial 2026: nuevas reglas del VAR, conteos y ¿Ley Vinícius?

La International Board informó este sábado las normas que empezarán a regir durante la Copa del Mundo, con varias medidas drásticas. Los detalles.

La nueva reglamentación de la IFAB comenzará a regir el 1° de julio, mientras se esté disputando la Copa del Mundo.

En su 140° Asamblea General Anual, celebrada en Gales, la International Football Association Board (IFAB) aprobó un paquete de 10 modificaciones al reglamento que revolucionarán al fútbol mundial. Los cambios entrarán en vigencia el 1° de julio y, por ende, tendrán impacto directo en el Mundial 2026.

La nueva reglamentación que empezará a regir durante el Mundial 2026 Entre los puntos que más ruido generaron aparece la posible prohibición de taparse la boca al hablar dentro del campo. La evaluación de esta norma, ya apodada “Ley Vinicius”, surge en medio de la polémica entre Vinícius Jr y Gianluca Prestianni durante el cruce entre Real Madrid y Benfica por la Champions League, cuando el brasileño acusó al argentino de haberle dicho “mono”. Si finalmente se aprueba, apuntará a dar mayor transparencia en este tipo de situaciones.

Benfica Real Madrid Vinícius Prestianni Los jugadores ya no podrían taparse la boca para hablar en los partidos. EFE Chau a las "avivadas": habrá cuentas regresivas La reforma apunta de lleno a esas maniobras que suelen “enfriar” los partidos. Por eso, una de las novedades más fuertes es la implementación de una cuenta regresiva visible de cinco segundos en los laterales y saques de arco cuando el árbitro detecte demoras. Si el jugador no ejecuta a tiempo, habrá sanción deportiva inmediata: lateral para el rival o córner, respectivamente. La idea es simple: que la pelota vuelva a rodar rápido.

En la misma línea, las sustituciones también tendrán reloj. Desde que el cambio sea anunciado, el futbolista reemplazado contará con 10 segundos para dejar el campo. Si se excede, deberá salir igual, pero el ingresante recién podrá entrar tras la primera interrupción y después de un minuto con el juego en marcha si el árbitro así lo desea.

Otra modificación relevante está relacionada con las lesiones. A partir de julio, todo jugador que reciba atención médica dentro del terreno deberá permanecer fuera durante 60 segundos una vez que el partido se reanude.