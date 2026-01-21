¿Chau a las "avivadas"? El cambio de reglamento que la IFAB analiza para el fútbol

El fútbol podría estar a las puertas de una importante transformación. La IFAB , organismo encargado de custodiar las reglas del juego, puso sobre la mesa una serie de modificaciones que apuntan a mejorar la fluidez de los partidos y reducir interrupciones que se volvieron parte del paisaje cotidiano en las canchas.

Las propuestas fueron trabajadas durante la Annual Business Meeting (ABM) del ente rector y quedaron en agenda para la reunión general que se celebrará el 28 de febrero en Londres. Allí se debatirá cómo adaptar el reglamento a un fútbol cada vez más dinámico, sin perder su esencia histórica.

El eje del análisis estará centrado en combatir conductas que, con el paso del tiempo, se consolidaron como recursos tácticos para enfriar los encuentros y administrar ventajas mínimas.

Entre los cambios más relevantes aparece la intención de establecer un tiempo máximo para ejecutar determinadas acciones del juego. La IFAB propone un límite de 10 segundos para laterales, saques de arco y sustituciones, una decisión que podría terminar con una de las “avivadas” más habituales en el fútbol moderno.

La iniciativa toma como referencia experiencias recientes, como la sanción a los arqueros que retienen el balón más de ocho segundos, una medida que, según el organismo, tuvo efectos positivos en el ritmo general de los partidos.

Atención médica y pausas estratégicas

Otra de las ideas bajo evaluación apunta a los futbolistas que reciben asistencia dentro del campo. En esos casos, deberían permanecer fuera del terreno de juego durante un período determinado, que comenzaría a contarse una vez reanudado el encuentro, con el objetivo de desalentar interrupciones innecesarias sin afectar la atención médica real.

El objetivo es claro: evitar que estas situaciones se conviertan en una herramienta para reorganizar equipos o cortar el impulso del rival.

Fuera de juego, VAR y tecnología en discusión

La agenda en un principio incluía la llamada Ley Wenger, un nuevo criterio para sancionar el fuera de juego en competencias sin VAR, que establece que un jugador solo estará en posición adelantada si la totalidad de su cuerpo supera al último defensor, y no apenas una parte, con posibles pruebas en ligas como la Premier League de Canadá. Sin embargo, por ahora no hay quórum para tratar este punto.

De momento la IFAB se negó a darle continuidad a la modificación en el reglamento que lleva el nombre del ex DT del Arsenal. De todas maneras, pese a la negativa inicial para su aplicación, la reunión de la IFAB no cerró la puerta definitiva, sino que optó por trasladar el debate al campo de la experimentación: la Premier League canadiense es una de las competiciones que se ofreció a probarla en sus partidos, según informó la BBC.

En otro orden, la IFAB destacó avances en el fuera de juego semiautomático y en el Football Video Support (FVS), una herramienta adaptada para torneos con limitaciones tecnológicas. También se evaluarán ajustes puntuales en el uso del VAR, aunque el organismo reiteró su postura de mantenerlo restringido a goles, penales, expulsiones directas y errores de identidad.