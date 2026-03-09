El presidente del Barcelona fue lapidario con Xavi por sus dichos sobre Messi: "Con los mismos jugadores, él perdía y Flick gana"

Joan Laporta respondió a las presuntas revelaciones de Xavi sobre el regreso caído de Messi a Barcelona y apuntó contra su ex DT.

"Leo no viene porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir. (...) Joan Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", aseguró el ex volante central en diálogo con La Vanguardia.

Estas fuertes declaraciones generaron un gran revuelto en todo el planeta y, por supuesto, llegaron a oídos del máximo dirigente culé, que este lunes le respondió a su exentrenador: "A Messi no se le pudo renovar (en 2021) por una cuestión básicamente económica. En 2023 vino un día Xavi, que estaba muy descontento con la plantilla, y me dijo que había hablado con Messi y quería volver", comenzó a relatar.

Entonces, explicó por qué no se pudo concretar el retorno de la Pulga: "Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión", remarcó.