Impactante revelación de Xavi Hernández sobre Messi: aseguró que estuvo por regresar a Barcelona y por qué se cayó su vuelta

Xavi Hernández lanzó una bomba al revelar que el astro rosarino estuvo a un paso de volver al cuadro blaugrana en 2023, pero por culpa de Laporta no se dio.

Lionel Messi dejó una huella imborrable en la historia del fútbol y, especialmente, en el FC Barcelona, institución en la que alcanzó la categoría de ídolo absoluto y conquistó una extensa colección de trofeos. No obstante, su salida del club no fue la soñada: debido a serias dificultades financieras que impidieron renovar su vínculo, el rosarino terminó marchándose con el pase en su poder hacia el PSG, poniendo fin a una etapa dorada que parecía destinada a durar mucho más.

Con el paso del tiempo, crecieron las versiones sobre un eventual regreso al conjunto catalán. En ese contexto, Xavi Hernández, otra de las grandes figuras del club y entonces entrenador del equipo en 2023, reveló que el retorno estuvo cerca de concretarse. Sin embargo, según explicó, el presidente Joan Laporta frenó la operación a último momento al temer que la presencia del capitán argentino pudiera generarle un conflicto interno dentro de la institución.

Xavi Hernández reveló que Messi estuvo cerca de volver al Barcelona en 2023 "Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de ser campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo: 'Bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente'. Incluso, teníamos luz verde de La Liga", sentenció el español en diálogo con el medio La Vanguardia.

Xavi Hernández reveló que Messi estuvo muy cerca de volver al Barcelona en 2023 La Vanguardia A su vez, desmintió versiones cruzadas por la fallida vuelta del ocho veces ganador del Balón de Oro: "Mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barcelona porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder".

"Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de atenderme el teléfono porque por otro lado le habían dicho que la operación no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije ‘no puede ser Jorge’. Y el me dice, ‘habla con el presidente’. Ahí, le insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que estaba hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc (NdeR: estadio olímpico en Cataluña donde Barcelona hizo de local por las remodelaciones en el Camp Nou) y vamos a hacer un 'Last Dance' como el de Michael Jordan, todo preparado", lanzó.