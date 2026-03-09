El urgente pedido de Irak a la FIFA a semanas del Repechaje mundialista, en medio del conflicto en Medio Oriente

A pocas semanas del Repechaje para el Mundial 2026, Irak le hizo un pedido al ente máximo del fútbol mundial mientras el conflicto en Medio Oriente no cesa.

El pedido de Irak a la FIFA en medio del conflicto en Medio Oriente.

El Mundial 2026 comienza a palpitarse mientras aún quedan por definirse los últimos lugares para la fase de grupos. Durante la última semana de marzo se confirmarán las seis selecciones restantes, aunque el repechaje intercontinental atraviesa inconvenientes logísticos que generan preocupación en la organización.

El conflicto bélico en Medio Oriente impacta directamente en la planificación de la Selección de Irak, que sueña con disputar por segunda vez en su historia la máxima cita del fútbol. Tras su única participación en la Copa del Mundo de 1986, el conjunto asiático enfrenta ahora serias complicaciones para trasladarse hacia la instancia de repesca.

Te puede interesar A 98 días del Mundial 2026, una destacada selección se quedó sin director técnico

La Selección de Irak, una de las implicadas en el conflicto de Medio Oriente El principal obstáculo radica en que el espacio aéreo de Irak —al igual que el de otros países de la región— permanece completamente cerrado para vuelos comerciales. Esta situación golpea de lleno la logística del equipo conducido por el entrenador australiano Graham Arnold, que busca alternativas para poder cumplir con el calendario internacional.

“Estamos teniendo serias dificultades para sacar a nuestros jugadores de Irak”, mencionó el entrenador luego de que FIFA ratificara el 31 de marzo como la fecha de un choque que podría quedar en la historia para los asiáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IraqNT_EN/status/2030773415670415699&partner=&hide_thread=false Statements by our National Team head coach Graham Arnold to the Australian Associated Press (AAP).







pic.twitter.com/yRNRUIcXGj — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 8, 2026 En ese contexto, Graham volvió a insitir en los problemas que atraviesa Irak para poder disputar el encuentro ante el ganador de la llave entre Bolivia y Surinam: “No sería nuestro mejor equipo, y necesitamos el mejor equipo disponible para el partido más importante de la historia del país”, lanzó.