Revelan que un DT argentino es candidato a dirigir al Real Madrid después del Mundial 2026

Con Álvaro Arbeloa en la cuerda floja, la Casa Blanca ya estudia el mercado de cara a la próxima temporada y posó sus ojos en un entrenador albiceleste.

El Real Madrid tendría decidido cambiar de DT en junio y hay un argentino en la lista.

Si bien está al asecho del Barcelona en La Liga de España y en octavos de la Champions League, la temporada del Real Madrid está lejos de ser la esperada. Álvaro Arbeloa tomó la posta en el banco merengue tras la salida de Xabi Alonso, aunque su ciclo sigue sin convencer y todo indica que habrá cambios en el corto plazo.

La dirigencia de la Casa Blanca, con el histórico Florentino Pérez a la cabeza, tiene en mente volver a cambiar de entrenador y la fecha elegida sería a mitad de año. Y esa decisión, en parte, tiene un trasfondo: uno de los técnicos que está en carpeta dirige una Selección que jugará el Mundial 2026.

Pochettino, en carpeta del Real Madrid para la temporada 2026/27 Se trata de Mauricio Pochettino, el DT de Estados Unidos y con pasado en importantes clubes del fútbol europeo. Según informó ESPN, el argentino es uno de los principales apuntados del Real Madrid una vez que finalice la Copa del Mundo.

Mauricio Pochettino 2.jpg Mauricio Pochettino, que dirigirá a Estados Unidos en el Mundial, aparece en el radar del Real Madrid. @ussoccer El ex Tottenham y PSG está abocado pura y exclusivamente al proyecto que tendrá al combinado yankee como uno de los anfitriones del torneo. Es por eso que, en caso de que el gigante español decida avanzar por él, será para después de la cita mundialista.