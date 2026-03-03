Pochettino reveló la promesa que le hizo a Trump para el Mundial 2026: "Es el sueño americano"

Mauricio Pochettino contó un diálogo que tuvo con Donald Trump sobre las posibilidades que tiene Estados Unidos de ganar el Mundial 2026.

Faltan solo 100 días para el Mundial 2026. Mientras aumenta la tensión y la incertidumbre en el mundo por la escalada bélica en Medio Oriente, la organización de la FIFA tratan de seguir manteniendo altas las expectativas futbolísticas de un certamen que, a diferencia de ediciones anteriores, no pareciera generar el mismo entusiasmo de siempre dado el contexto internacional.

Esta Copa del Mundo se ve envuelta en muchas polémicas políticas, que tienen a Donald Trump como uno de los principales protagonistas. En ese sentido, en las últimas horas trascendió la promesa que le hizo Mauricio Pochettino al mandatario respecto de las posibilidades de la Selección de Estados Unidos en el torneo.

Pochettino le dijo a Trump que Estados Unidos puede ganar el Mundial 2026 Pochettino le dijo a Trump que Estados Unidos puede ganar el Mundial 2026 En una entrevista reciente con High Performance Podcast, el DT de 54 años recordó una charla que tuvieron durante el sorteo de la fase de grupos: "Él me preguntó: 'Qué cree, entrenador, ¿podemos ganar la Copa del Mundo?'. Y le respondí: 'Por supuesto, sr. presidente. Porque es Estados Unidos, el sueño americano está ahí. Se trata de ser los primeros, de ser el número uno'", reveló el exdefensor.

"Realmente creemos que podemos ganar. Estamos en un lugar donde, después de un año y medio, la gente empieza a sentir que podemos lograrlo", aseguró. E insistió: "Vamos a tener el apoyo de un país inmenso, una inmensa afición que nos va a empujar para correr, para dar lo mejor de nosotros, meter goles".

Estados Unidos integra el Grupo D junto a Paraguay, Australia y el ganador del Repechaje C de Europa. Si queda puntero, enfrentará en 16avos a alguno de los mejores terceros, mientras que si lo hace en segundo lugar, se medirá al 2° del Grupo G, el cual incluye a la Selección de Irán, nada más y nada menos.