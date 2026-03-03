Presenta:

Faltan 100 días para el Mundial 2026: cómo formaría la Selección argentina en su debut

A 100 días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni empieza a delinear el equipo que podría debutar frente a Argelia en el Grupo J.

MDZ Deportes

Lionel Scaloni toma nota y va perfilando el equipo para el debut en el Mundial 2026. 

@Argentina

A cien días del inicio del Mundial 2026, la Selección argentina comienza a perfilar el equipo que defenderá el título en Estados Unidos, México y Canadá. El debut será ante Argelia por el Grupo J y, aunque todavía restan compromisos previos, el entrenador Lionel Scaloni tiene una base consolidada y una incógnita puntual en la mitad de la cancha.

El once que imagina Lionel Scaloni para empezar la defensa del título

Selección Argentina formación amistoso vs Angola

En el arco no hay discusión: Emiliano Martínez es una fija. La defensa también mantiene nombres repetidos del ciclo exitoso, con Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico en los laterales, mientras que la zaga central tendría a Cristian Romero como líder y a Lisandro Martínez como principal acompañante, siempre sujetos a cuestiones físicas y de competencia interna.

En el mediocampo hay una duda

Leandro Paredes Rodrigo De Paul 24347.jpg
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul

En la mitad de la cancha aparece la única duda fuerte. Rodrigo De Paul es titular indiscutido por despliegue y confianza del cuerpo técnico. La discusión pasa por el eje central: si Leandro Paredes ocupa el rol de volante central clásico, Enzo Fernández se adelantaría unos metros para aportar dinámica y llegada. En cambio, si Enzo se posiciona como “5”, el lugar más adelantado lo asumiría Alexis Mac Allister, cuya capacidad para asociarse y pisar el área le da otra fisonomía al equipo. Esa decisión táctica puede modificar el equilibrio entre recuperación y generación de juego.

En la delantera, Lionel Messi es una fija: ¿quiénes lo acompañarán?

Argentina Venezuela 17 Messi Almada
Thiago Almada tiene grandes chances de acompañar a Lionel Messi en la delantera de la Selección en el debut mundialista.

En ataque, la estructura parece más definida. Lionel Messi seguirá siendo el eje futbolístico siempre que esté en plenitud física, acompañado por Julián Álvarez, quien hoy corre con ventaja en la pulseada con Lautaro Martínez. El tercer hombre ofensivo podría ser Thiago Almada, una pieza que ofrece movilidad y capacidad de desequilibrio.

Pasando en limpio, la formación de la Selección argentina en el debut ante Argelia podría ser el siguiente: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Con la cuenta regresiva en marcha, Scaloni sostiene la columna vertebral que le dio resultados y analiza matices más que cambios profundos. La gran incógnita pasa por cómo armar el triángulo del mediocampo, una decisión que definirá el perfil del equipo en el estreno mundialista.

