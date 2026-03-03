Aseguran que Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita tras los bombardeos a la embajada de EE.UU. en Riad

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita y viajó a Madrid junto a su familia tras los bombardeos a la embajada de Estados Unidos en Riad aseguraron distintos medios europeos en las últimas horas, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente que también genera incertidumbre en el mundo del fútbol.

El delantero se instaló en la capital saudita tras firmar con Al-Nassr en enero de ese año. El reciente ataque contra la embajada de Estados Unidos en la ciudad encendió la preocupación en la zona y motivó su salida preventiva hacia España, país en el que vivió durante su etapa en Real Madrid entre 2009 y 2018.

De acuerdo con registros de seguimiento aéreo de la web Flightradar24, citados por el diario español Mundo Deportivo, el capitán de la selección de Portugal emprendió el viaje de manera inmediata tras conocerse la magnitud del ataque.

La tensión regional también alcanzó a Dubái. Allí se encuentra el ex futbolista inglés Rio Ferdinand, quien relató en su podcast que permanece con su familia en un búnker ante el temor por nuevos ataques.

"Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas. Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarlos a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma", describió el ex jugador de Manchester United.

La incógnita sobre Irán y el Mundial 2026

El conflicto también abrió interrogantes en el plano deportivo. La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 quedó bajo análisis en medio de rumores sobre una eventual renuncia voluntaria o una posible exclusión.

Seleccion Irán La tensión regional también impacta en el deporte y abre dudas sobre la participación de Irán en el Mundial 2026. EFE

Según el reglamento de la FIFA, si una asociación se retira o es apartada, el Consejo del organismo define su reemplazo respetando los cupos continentales. En ese escenario, el sustituto sería el siguiente mejor clasificado de las Eliminatorias asiáticas y ocuparía su lugar en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre una baja, pero la escalada bélica mantiene en alerta tanto al ámbito político como al deportivo.