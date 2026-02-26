Presenta:

Movimiento histórico: Cristiano Ronaldo se sumó como accionista del UD Almería de España

A través de su grupo empresarial, Ronaldo concretó la adquisición del paquete accionario del club que actualmente milita en la Segunda División de España

Cristiano Ronaldo adquirió el 25% del Almería de España.

EFE

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% del UD Almería de España, equipo que se ubica en el 3° lugar en la tabla de la Segunda División española.

En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués, de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.

Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de las acciones del Almería

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", dijo Cristiano Ronaldo en el texto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U_D_Almeria/status/2026957590249279842&partner=&hide_thread=false

La nota no ofrece datos financieros sobre esta "inversión estratégica" y destacó que esta operación refleja el compromiso a largo plazo del delantero del Al-Nassr saudí con la propiedad de equipos de fútbol profesional y representa un hito importante para él, como emprendedor e inversor.

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, expresó en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club para invertir: "Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera", remarcó.

Fuente: EFE

