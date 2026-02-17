Paulo Dybala reveló una costumbre bien argentina de Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala dio una interesante entrevista en la que sacó a relucir su lado más íntimo y contó un increíble detalle sobre CR7, con quien fue compañero en la Juventus.

Paulo Dybala atraviesa días agitados en la Roma. Mientras se recupera de una lesión en la rodilla y en medio de los rumores que lo vinculan con Boca, la Joya brindó una interesante entrevista donde aprovechó para distenderse y contar varias historias sobre su vida y su carrera.

En una nota exclusiva en el canal de YouTube de Agustín Creevy, excapitán de Los Pumas, el campeón del mundo se metió de lleno en lo que fue compartir vestuario con dos monstruos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Jugué con los dos, increíble. Hay similitudes entre los dos. Creo que más de cabeza que del entrenamiento. A ver, técnicamente son diferentes, tienen virtudes diferentes, pero son dos bestias”, aseguró.

La increíble costumbre de Cristiano Ronaldo que reveló Paulo Dybala El momento más llamativo lleegó cuando Dybala reveló un detalle tan inesperado como impactante sobre el legendario delantero portugués: su costumbre por el mate. “Tenía uno, era gracioso porque tenía un termo que era peruano, un mate más grande. Me cagaba de risa y lo boludeaba. No sé si será por la mujer, que es argentina”, soltó entre risas.

Cristiano Ronaldo: dos goles en el anteúltimo partido de 2025 y cada vez más cerca de los 1000. Cristiano Ronaldo: dos goles en el anteúltimo partido de 2025 y cada vez más cerca de los 1000. Foto: Getty Images Más allá del detalle argento, la Joya también marcó la diferencia principal que veía en Ronaldo: “Él era muy profesional a la hora de los cuidados y de la rutina, no movía una coma”, explicó, antes de describir cómo vivía el día a día el goleador histórico del Real Madrid.