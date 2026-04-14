¡Sorpresa en el Federal A! Cambian el día de Huracán-San Martín y será solo con hinchas locales

El duelo entre Huracán Las Heras y San Martín de Mendoza cambió de día y se jugará solo con público local.

El duelo mendocino del Torneo Federal A entre Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín sufrió una modificación inesperada y ya no se disputará en la jornada originalmente prevista. Finalmente el partido se jugará el domingo a las 15, sólo con público de Huracán.

A pocas horas de la programación inicial, la organización decidió cambiar el día del encuentro, generando sorpresa tanto en los clubes como en los hinchas, que ya tenían planificado asistir al choque. Este tipo de decisiones, habituales en el ascenso por cuestiones organizativas y logísticas, obligan a reacomodar agendas sobre la marcha.

chaca 1 San Martín y Huracán empataron 0 a 0 la fecha pasada. Prensa ACSM El partido, correspondiente a una nueva fecha del Torneo Federal A, aparece como clave para ambos equipos, que necesitan sumar para acomodarse en la tabla en un campeonato largo y muy parejo.

Desde lo deportivo, el duelo tiene un condimento especial: se trata de un cruce entre dos históricos de la provincia, con realidades distintas pero la misma urgencia de resultados. Huracán buscará hacerse fuerte en casa, mientras que San Martín intentará sostener su levantada.