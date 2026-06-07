No se vio en TV: la divertida reacción de Messi y el banco de Argentina cuando sonó "El Bombón Asesino" en vez del himno

El insólito blooper de la organización en la previa del amistoso entre Argentina y Honduras agarró desprevenido a Messi, que no pudo ocultar su sorpresa.

Sin Lionel Messi, que fue al banco por precaución y no sumó minutos, la Selección argentina se impuso 2-0 sobre Honduras, sin lucirse pero con mucha comodidad, en el primero de sus dos amistosos previos al Mundial 2026. En un duelo poco atractivo desde lo futbolístico, hubo otros aspectos que lograron llamar la atención.

Uno de los más insólitos se dio antes del inicio del partido, en el momento en que pasaron los himnos nacionales. Luego de que sonara el de la nación centroamericana, le tocó el turno al Himno Nacional Argentino. Sin embargo, la organización cometió un inadmisible error y en vez de reproducir la canción patria, comenzaron a oírse las primeras estrofas de El Bombón Asesino, de Los Palmeras.

El Bombón Asesino sonó en lugar del Himno Nacional Argentino El blooper de la organización en el momento del himno argentino Telefe Los hinchas argentinos respondieron con un sonoro abucheo y una silbatina, mientras que los jugadores que estaban formados en el campo de juego se miraban extrañados por la situación. En simultáneo, en el banco, la reacción de la Pulga y el resto de los suplentes fue bastante diferente.

La reacción de Lionel Messi cuando sonó El Bombón Asesino La reacción de Lionel Messi cuando sonó "El Bombón Asesino" en vez del himno Preparado para entonar el himno, al oír las notas de la popular cumbia, Messi primero miró hacia arriba sorprendido y luego dirigió la mirada a los compañeros que tenía al lado para ver si ellos estaban escuchando lo mismo que él. Enzo Fernández, que estaba dos asientos a su izquierda, le devolvió el gesto y ambos empezaron a reírse de incredulidad.