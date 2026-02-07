La postura oficial de la Roma sobre el futuro de Paulo Dybala: por qué Boca se vuelve a ilusionar

Claudio Ranieri, uno de los asesores del club italiano, habló de las negociaciones con Dybala y fue claro con lo que debe pasar para renovar su contrato.

Si bien la novela está en pausa, el sueño de Boca de contar con Paulo Dybala a mediados 2026 sigue intacto. A la Joya se le vence el contrato con la Roma en junio y la chance de volver al país para recalar en el Xeneize es cada vez más concreta. A eso, hay que sumarle que su posible renovación en Italia retrocedió varios casilleros.

Semanas atrás trascendió la noticia de que el equipo de la capital había tomado la firme decisión de rebajar considerablemente los salarios del plantel de cara a la próxima temporada. Claro, en esa bolsa también entra Dybala, quien actualmente gana €8.500.000 más primas y es uno de los futbolistas mejores pagos de la Serie A.

Ranieri fue claro: Paulo Dybala deberá bajarse mucho el contrato para seguir en la Roma La confirmación oficial llegó de la voz de Claudio Ranieri, el histórico DT italiano que se retiró de sus funciones para ser uno de los principales asesores de la Roma, quien afirmó: “Para la supervivencia del club, necesitamos reducir la masa salarial; de lo contrario, no podremos cumplir con las normas del Fair Play Financiero“.

Claudio Ranieri Paulo Dybala Roma Paulo Dybala y Claudio Ranieri: el ex DT habló de la posible renovación y fue tajante. EFE A su vez, el exentrenador se refirió a la situación puntual de Dybala y no le tembló el pulso para anticipar una posible salida si no se ajusta a la medida adoptada. “Basándonos en lo que han hecho en el campo, las referencias del entrenador y sus peticiones, si hay un encuentro, genial; si no, nos despedimos de ellos“, sentenció en diálogo con Sky Sports.

Boca, expectante: el nuevo vínculo que le habrían ofrecido a la Joya Según expresó en su momento el medio Repubblica, la Roma ya le habría acercado una oferta formal al campeón del mundo con una reducción de contrato abismal: €3.000.000 netos por año, es decir, una baja del 67,5% en comparación al vínculo firmado en 2022, cuando el campeón del mundo llegó proveniente de la Juventus.