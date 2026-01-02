Atento, Boca: la fuerte decisión que tomó la Roma con Dybala y puede acercarlo al Xeneize

Un medio italiano lanzó la noticia sobre la medida que tomó la Loba con Paulo Dybala acerca de una posible renovación de contrato. ¿Se ilusionan en Boca?

La noticia sobre una posible renovación entre Paulo Dybala y la Roma que puso en vilo a todos los hinchas de Boca. Foto: @OfficialASRoma

Los hinchas de Boca sueñan con la posible llegada de Paulo Dybala en este año que acaba de comenzar. La Joya sería ese jugador que le daría el salto de calidad que necesita el plantel comandado por Claudio Úbeda para pelear la Copa Libertadores 2026.

La ilusión y el optimismo por el futbolista de la Roma es tan real que en Brandsen 805 ya le abrieron las puertas para que llegue en este mercado de transferencias o en el de junio, esta segunda opción la más viable debido a que recién a mitad de año culmina su contrato con el cuadro italiano.

Pero mientras en Boca siguen atentamente los movimientos de la Joya, en las últimas horas llegó una noticia desde la capital italiana que ilusiona aún más al pueblo xeneize, por el futuro inmediato que puede vivir el futbolista de 32 años, a partir de una decisión que habría tomado la dirigencia de la Roma.

paulo dybala roma Paulo Dybala, el futbolista que todo el mundo Boca desea que llegue para pelear la Copa Libertadores. Instagram @paulodybala La noticia que llegó desde Italia sobre Paulo Dybala e ilusiona a Boca Según informó el medio italiano Repubblica, la Loba está dispuesto a ofrecerle una renovación de contrato a Paulo Dybala (vence el 30 de junio) y ya se dieron los primeros contactos entre la institución y el entorno del 21, pero todavía no hubo una oferta formal por parte de la dirigencia. Sin embargo, lo fuerte es que con respecto a su actual contrato, la Roma le impondría una durísima condición para seguir jugando en el club: tendrá que aceptar una importante rebaja salarial debido a que por su edad (Gasperini apunta a armar un proyecto son mayoría de Sub 30) y el rendimiento en los últimos meses, el sueldo sería muy distinto al acordado a mediados del 2022, cuando llegó al club de la capital italiana en medio de un recibimiento imponente de los hinchas.

Según el citado medio italiano, Dybala debería aceptar un salario de tres millones de euros netos por temporada, una cifra muy inferior a los ocho millones que recibe actualmente por contrato, lo que implicaría un recorte cercano al 67,5 %.