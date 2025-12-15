¡Refuerzo bomba en Boca! Aseguran que otro campeón del mundo se sumaría a Paredes en junio

Tras el retorno de Paredes en este 2025, se podría producir la llegada de otra figura argentina de nivel mundial a Boca a mediados del año próximo.

La llegada de Leandro Paredes a Boca Juniors a mitad de año fue uno de los más grandes movimientos del mercado de pases argentino (comparable únicamente con el regreso de Ángel Di María a Rosario Central). La participación del campeón del mundo fue fundamental para funcionamiento del equipo de Miguel Ángel Russo y, posteriormente, Claudio Úbeda.

Pero los aportes del 5 de la Selección argentina no solamente fueron su indiscutible calidad y su liderazgo. Su mera presencia ya es en sí un importante foco de atracción para potenciales refuerzos y, además, estaría sirviendo de palanca para facilitar el arribo otra figura argentina de nivel mundial que también gritó campeón junto a él en Qatar 2022.

¿Paulo Dybala llega a Boca en junio del 2026? Leandro Paredes Paulo Dybala Dybala podría sumarse a Paredes en Boca. Archivo Se trata de Paulo Dybala, confeso fanático xeneize y reciente excompañero de Lean en la Roma entre 2023 y 2025, lapso en el que ambos forjaron una gran amistad. El contrato del delantero de 32 años con el cuadro de la capital italiana vence en junio del 2026 y, según trascendió, no tiene intenciones de renovarlo.

En ese sentido, si bien ya ha tenido ofertas multimillonarias desde Arabia Saudita y probablemente muchos equipos de Europa quieran ficharlo cuando finalice su vínculo con la Loba, el club de la Ribera pareciera ser el favorito para hacerse con sus servicios. De hecho, el periodista Facundo Pérez aseguró este lunes en el programa Cómo te va por DSports Radio que la Joya se calzará la camiseta azul y oro a mediados del año que viene.