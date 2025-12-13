La dura crítica de Beto Márcico a Leandro Paredes que sacudió el mundo Boca: "No me gustó para nada"

Alberto Márcico apuntó contra Leandro Paredes tras su reacción en la eliminación ante Racing y pidió más responsabilidad a las figuras.

En el complemento, Claudio Úbeda sacó al extremo del Xeneize y generó la fuerte crítica de hinchas e incluso de Leandro Paredes dentro del campo.

El regreso de Leandro Paredes a Boca fue leído como un impulso clave en un año complicado desde lo futbolístico. El mediocampista de la Selección argentina elevó el nivel del equipo y aportó jerarquía en momentos adversos, convirtiéndose rápidamente en una referencia dentro del campo de juego.

Sin embargo, no todo fue aprobación. Alberto Márcico lanzó una dura crítica contra Paredes por su reacción durante la eliminación ante Racing, cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar a Exequiel Zeballos, el jugador más desequilibrante del equipo. El gesto del volante no cayó bien y fue el detonante del reproche.

El enojo de Paredes en el cambio de Zeballos que desató un fuerte reproche de Márcico El Beto Márcico palpitó el próximo Superclásico en el Monumental Foto: Archivo "Lo que hizo Paredes el otro día tampoco me gusta. Ya tenés 31 años, no 24/25 años. No me gustó para nada la queja en el cambio de Zeballos", afirmó el exjugador xeneize, marcando una diferencia clara entre liderazgo y reacciones impulsivas.

En diálogo con Radio Delta, Márcico fue todavía más contundhnente y agregó: “Si estaba Griguol, Menotti o Tabárez, el primer cambio era Paredes”. La frase dejó en evidencia su malestar con la actitud del mediocampista y apuntó directamente a la responsabilidad que deben asumir los referentes.