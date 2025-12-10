El gesto de Paredes con Claudio Úbeda tras su reacción en el polémico cambio de Velasco por Zeballos

Tras su incrédula reacción en el polémico cambio del DT, Leandro Paredes tuvo un gesto de capitán el pasado martes durante los entrenamientos.

Paredes y un gesto de capitán con Úbeda y todos sus compañeros de Boca tras la reacción por el cambio de Velasco por Zeballos.

La derrota de Boca ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura fue un golpe bajo para todos los jugadores, cuerpo técnico e hinchas. No obstante, la eliminación también podría traer consecuencias a futuro para Claudio Úbeda, quien quedó marcado por todos los fanáticos que estuvieron presentes en Brandsen 805.

El momento que desencadenó la furia de los Xeneizes fue cuando el DT decidió reemplazar a Exequiel Zeballos, una de las grandes figuras del equipo, cuando el partido estaba 0-0 y en su lugar ingresó Alan Velasco. En la Bombonera se escuchó el "nooooo" por parte de todos los presentes y quien tampoco pudo ocultar su descontento fue Leandro Paredes.

El mediocampista de la Selección argentina y capitán de Boca levantó los brazos mirando al banco, pataleo en el aire sin poder creer lo que estaba sucediendo. Una clara forma de mostrar que ese no era el cambio que tenía que hacer el Sifón y que al día siguiente trajo algunas consecuencias.

La reacción de Paredes al ver el polémico cambio de Velasco por Zeballos El gesto de fastidio de Paredes con el cambio del Changuito Zeballos El gesto de fastidio de Paredes con el cambio del Changuito Zeballos ESPN El gran gesto de Paredes con Úbeda tras su reacción por el cambio del Changuito Zeballos Ahora, en el regreso a los entrenamientos en Boca Predio, Paredes tuvo un gran gesto tanto con Úbeda, a quien le apuntó por el cambio del Changuito, como también con el propio Velasco, quien de alguna forma también recibió este gesto debido a que estaba por ingresar al campo de juego: aclaró la situación con el DT y le pidió perdón por su gesto cuando vio que salía Zeballos tanto a él como a todos sus compañeros, según informó Tato Aguilera, periodista que sigue el día a día de Boca en TyC Sports.

De todos modos, el gesto de Leandro Paredes, que, como capitán y figura clave para la gente, entendió la importancia de lo ocurrido y el impacto negativo que generó tanto en Úbeda como en uno de sus compañeros (Velasco), también ayuda a descomprimir un poco la situación. Especialmente teniendo en cuenta que el número 5 había sido uno de los que más respaldó a Sifón durante este período, al punto de comparar el vínculo entre el cuerpo técnico y el plantel con el que existe entre Scaloni y la Selección campeona del mundo.