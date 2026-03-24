La esposa de Leandro Paredes rompió el silencio y confesó la verdad sobre la polémica con Emilia Mernes

El escándalo sin fin que rodea a la artista suma nuevos protagonistas. Tras ser vinculada con el jugador, Camila Galante decidió dar la verdad de los hechos.

Emilia Mernes se ha vuelto tendencia en los últimos días luego de haberse hecho protagonista de ciertos conflictos que dejan rezagos de incredulidad. Primero, fue vinculada con María Becerra y ciertos actos impulsados por la envidia y competencia del ámbito artístico. En las últimas horas, Leandro Paredes entró en la escena del escándalo.

Y es que el mediocampista de Boca sería una especie de tercero en discordia. En Arriba Argentinos, la información circuló con vehemencia y llegó a oídos de la esposa del campeón, Camila Galante; quien no dudó en aclarar los tantos y versiones.

¿Qué dijo la esposa de Paredes? camila galante Camila Galante sobre Leandro Paredes. X / @Palivarela Mientras las lenguas soltaron la versión de una infidelidad que fue perdonada, la mujer del futbolista no dudó en desmentir no solo la información, sino todo su contexto: “No es verdad. Porque yo no perdone nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea porque siempre lo involucran a él”, expresó Galante a Paula Varela.

Tras la confirmación, la periodista lanzó otro dato que no pasó desapercibido: "Los chats son de 2016 a otro".

Otra versión que la acerca a Rodrigo de Paul tini vs emilia (1) Las artistas se distanciaron. Archivo MDZ Según detallaron en Infama hace tan solo unos días, habrían existido mensajes directos (chats o reacciones) entre Emilia y uno de los jugadores más importantes del plantel. Los panelistas ataron cabos y apuntaron directamente a Rodrigo de Paul. Como prueba circunstancial, recordaron que el mediocampista, durante un impasse en su relación con Tini, fue visto en soledad asistiendo a un recital de Mernes, lo que también loe habría valido cierta distancia con la actriz de Violetta.