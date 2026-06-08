María Rosa Fugazot fue encontrada sin vida en su casa ubicada en la localidad de Palermo, Buenos Aires. El mundo del espectáculo recibió un nuevo y duro golpe a casi dos meses del fallecimiento de Luis Brandoni, luego de un accidente doméstico.

Moria Casán informó la noticia en el inicio de su programa y se mostró muy conmovida por la muerte de María Rosa, con quien compartió diferentes trabajos: "Bienvenidos... Tengo que dar una noticia tristísima" .

"Acabo de enterarme de la muerte de María Rosa Fugazot, no puedo creer dar esta noticia, muy fuerte ", siguió diciendo Moria en El Trece. También dejó en claro que "me da tristeza, porque era una mujer increíble y buena compañera".

Conmocionada: el momento en el que Moria Casán anunció la muerte de María Rosa Fugazot

En otra parte, Moria Casán comunicó que siempre se encontraba en contacto con ella luego de lo que fue el fallecimiento de René Bertrand, su hijo. El actor perdió la vida en junio del 2025.

Captura de pantalla 2026-06-08 092237 Moria Casán lloró al anunciar la muerte de María Rosa Fugazot. Foto: captura de video / El Trece.

La conductora no pudo evitar la emoción y las lágrimas: "Lo mejor para tu vida en el otro lado, triste estoy... Soy humana", expresó generando conmoción en todos sus compañeros.