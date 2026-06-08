Impacto total por la escalofriante coincidencia tras la muerte del Indio Solari

La partida del Indio Solari provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y en todo el ámbito musical. A medida que se sucedían las despedidas y los homenajes en distintos espacios, una particular coincidencia llamó la atención de miles de personas en las redes sociales.

Entre publicaciones cargadas de emoción, recuerdos y versos de sus canciones, comenzó a ganar fuerza una observación vinculada a una de las composiciones que el artista lanzó junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Se trata de Flight 956, incluida en el álbum Porco Rex, editado en 2007.

La curiosidad surgió a partir de los datos que rodearon el anuncio de su fallecimiento. De acuerdo con lo que destacaron numerosos usuarios, la noticia se conoció públicamente a las 9 de la mañana del día 5 del mes 6.

Esa combinación de números, 9-5-6, fue asociada de inmediato con el título de la canción y despertó todo tipo de reacciones. Para algunos se trató simplemente de una coincidencia llamativa, mientras que otros encontraron en el hecho una conexión difícil de ignorar.

Indio Solari Solari y un legado eterno que hoy se vuelve aún más místico tras su partida. Archivo MDZ

En pocas horas, la referencia se multiplicó en distintas plataformas. Capturas de pantalla, comentarios y teorías inundaron las redes, alimentando una vez más el halo de misterio que suele rodear la obra del músico y las múltiples interpretaciones que generan sus creaciones.