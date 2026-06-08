Impacto total por la escalofriante coincidencia tras la muerte del Indio Solari
En medio del dolor por la muerte del Indio Solari, una asombrosa casualidad despertó el asombro de miles de fanáticos.
La partida del Indio Solari provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y en todo el ámbito musical. A medida que se sucedían las despedidas y los homenajes en distintos espacios, una particular coincidencia llamó la atención de miles de personas en las redes sociales.
Entre publicaciones cargadas de emoción, recuerdos y versos de sus canciones, comenzó a ganar fuerza una observación vinculada a una de las composiciones que el artista lanzó junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Se trata de Flight 956, incluida en el álbum Porco Rex, editado en 2007.
Escuchá Flight 956 del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
La curiosidad surgió a partir de los datos que rodearon el anuncio de su fallecimiento. De acuerdo con lo que destacaron numerosos usuarios, la noticia se conoció públicamente a las 9 de la mañana del día 5 del mes 6.
Esa combinación de números, 9-5-6, fue asociada de inmediato con el título de la canción y despertó todo tipo de reacciones. Para algunos se trató simplemente de una coincidencia llamativa, mientras que otros encontraron en el hecho una conexión difícil de ignorar.
En pocas horas, la referencia se multiplicó en distintas plataformas. Capturas de pantalla, comentarios y teorías inundaron las redes, alimentando una vez más el halo de misterio que suele rodear la obra del músico y las múltiples interpretaciones que generan sus creaciones.