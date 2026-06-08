El emotivo escrito de la familia del Indio Solari tras el último adiós: "Pensó en todo antes de irse"

Miles de personas despidieron al Indio Solari en Villa Domínico y, tras la finalización del velorio, la familia compartió un último comunicado.

El último adiós al Indio Solari se desarrolló en Villa Domínico y la ceremonia se extendió durante toda la madrugada. Más de un millón de fans despidieron al líder de Los Redondos, quien falleció el día viernes tras un ACV.

Sin duda alguna, la muerte del artista deja un enorme dolor y también un profundo vacío en el mundo del rock nacional que será imposible volver a llenar. La partida física del Indio Solari marcó el fin de una era y sus canciones quedarán en el recuerdo.

Tras el cierre de las puertas en Villa Domínico, la familia volvió a compartir un comunicado en sus redes sociales: "Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a casita, a seguir penando por dentro y recordarlo como era: humano, infinito".

El comunicado de la familia del Indio Solari tras el último adiós Captura de pantalla 2026-06-08 081630 Terminó el velorio del Indio Solari y la familia compartió un sentido posteo. Foto: Instagram / @indiosolarioficial.

"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto a los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como a las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", escribieron.