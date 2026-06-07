Lali Espósito en River: homenaje a Agostina Vega, recuerdo al Indio Solari y la participación de Kylie Minogue

El primer show de Lali Espósito estuvo marcado por diferentes momentos que se viralizaron en redes. La artista decidió realizar un impactante homenaje por Agostina Vega y Dulce, víctimas de femicidio, recordó al Indio Solari tras su fallecimiento y también sorprendió al presentar a Kylie Minogue.

"En esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina y de Dulce, quiero pedir un minuto de silencio ", expresó Lali ante sus miles d e fanáticos que se unieron a ella tras las muertes de las dos jóvenes .

"Por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega, de la violencia patriarcal y por todas las mujeres que han sido asesinadas. Por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres, y por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce. Por eso, si les parece, si me acompañan, quiero pedir un minuto de silencio por todas ellas ", subrayó Lali Espósito.

El homenaje al Indio Solari en el show de Lali Espósito

Lali Espósito le rindió tributo al Indio Solari durante su espectáculo en el estadio de River Plate. La artista interpretó el hit "Ji Ji Ji" e hizo estallar al Monumental, que se encontraba colmado de fanáticos.

El Homenaje Al Indio Solari En El Show De Lali Espósito

La cantante que hace pocos días se consagró ganadora en los Premios Gardel decidió fusionar su tema No me importa con una de las canciones más emblemáticas de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

Presencia internacional: Kylie Minogue dijo presente en el show de Lali Espósito

La artista australiana arribó en las últimas horas al país y su presencia sorprendió a todos en el show de Lali Espósito. La cantante argentina compartió un momento en el escenario y también lo demostró en sus redes, donde compartió un video junto a Kylie Minogue.

Kylie Minogue junto a Lali Espósito

De hecho, fue la propia Lali quien gestionó la participación de Kylie en el show, según la información que circuló en la previa del espectáculo. La australiana interpretó "Padam" y "Can't Get You Out of My Head", dos de sus grandes éxitos.