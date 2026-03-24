¡No es Lionel Messi y Rodrigo de Paul! Quién es el jugador de la Selección que habría chateado con Emilia: "La mujer lo perdonó"

En medio de la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, este lunes en LAM , Ángel de Brito compartió detalles que podrían explicar el quiebre con el entorno de la Selección Argentina.

De acuerdo a lo que contó el conductor, Emilia habría tenido un acercamiento con un futbolista del equipo nacional que se encuentra en pareja, lo que provocó incomodidad en ese círculo. En ese contexto, varias de las parejas de los jugadores, entre ellas Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, se habrían alineado con Tini, marcando distancia de la artista entrerriana.

"Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini (por eso dejaron de seguir a Emilia )", aseguró De Brito, descartando así cualquier vínculo con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La cantante habría recibido mensajes de un jugador de la Selección Argentina.

Además, el periodista remarcó que este conflicto no tiene relación con versiones anteriores que circularon en torno a otras artistas o disputas del ambiente: "Acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa".

Durante el programa, Pilar Smith fue directa al consultar si efectivamente existían mensajes con jugadores comprometidos. Frente a esto, De Brito respondió de manera tajante: "Plural no". El tema siguió escalando al aire con más preguntas sobre la situación personal del jugador involucrado. Ante la consulta sobre si estaba casado y si su pareja estaba al tanto, la respuesta fue clara: "Sí, y la mujer lo perdonó. A ella le hizo la cruz".

Quién es el jugador de la Selección Argentina con el que Emilia habría chateado

En tanto este martes en Arriba Argentinos se refierieron a la información que brindó Ángel de Brito en LAM y deslizaron el nombre del supuesto protagonista de esta historia.

"Hay un gran rumor en las redes sociales que dice que las esposas de los jugadores la habrían dejado de seguir a Emilia porque se filtraron unos chats en los que Emilia habría hablado con Leandro Paredes", revelaron en el programa matutino.

Esto fue lo que contaron en Arriba Argentinos sobre Emilia y Leandro Paredes

Aseguran Que Leandro Paredes Le Mandaba Mensajes A Emilia

Más adelante, dieron a conocer el contenido de esas conversaciones entre la cantante y el futbolista: "Él le dice a ella '¿cuándo me vas a venir a ver a La Bombonera?".