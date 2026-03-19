¡Explotó todo! Emilia Mernes es odiada por las botineras de la Selección argentina y este es el gran motivo

Yanina Latorre destapó la olla sobre lo que ocurrió en la fiesta privada de los campeones del mundo y el malestar de las esposas con Emilia Mernes.

Emilia Mernes, en el ojo de la tormenta tras las declaraciones sobre su comportamiento. / Archivo MDZ

El universo de las botineras y el pop urbano acaba de colisionar de la manera más inesperada. Según reveló Yanina Latorre en el ciclo Sálvese Quien Pueda, la armonía de las mujeres de la Selección Argentina se habría roto por la presencia de una de las máximas estrellas de la música actual: Emilia Mernes. Lo que debía ser una celebración íntima tras la gloria en Qatar se transformó en un nido de internas, miradas fulminantes y un rechazo colectivo hacia la intérprete entrerriana que hoy es tendencia absoluta.

Por qué las botineras odian a Emilia Mernes La bomba estalló cuando Latorre dio detalles del evento donde los futbolistas festejaron con sus familias. Al parecer, la llegada de la artista no fue bien recibida por el "clan" de las parejas de los jugadores.

emilia-mernes-vs-tini Yanina Latorre reveló detalles inéditos de la interna entre Emilia Mernes y las mujeres de la Selección. Captura América TV “Las botineras detestan a Emilia”, sentenció Yanina, explicando que el malestar surgió por la actitud de Mernes en un contexto de intimidad. Según la información brindada, a las mujeres del equipo nacional no les cerró para nada la forma de manejarse de la joven: “A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”.

Emilia Mernes es odiada por las botineras de la Selección y este es el gran motivo. El cuestionamiento principal radicó en el contraste entre el ambiente de unión y la impronta de la estrella. La panelista fue tajante al describir la sensación que quedó en el aire: “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar”, lanzó sin vueltas. El impacto visual de su entrada también habría sumado tensión al conflicto: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”.

botineras-vs-emilia La fiesta de los campeones en Qatar habría sido el escenario del conflicto. Captura América TV Los ex contra Emilia Mernes Pero cuando el clima ya ardía, el conflicto se trasladó al terreno digital con la aparición de dos exnovios de la cantante que no quisieron quedarse afuera del revuelo. Joel Pimentel, vinculado a la artista en 2019, encendió la mecha en X con un mensaje que muchos interpretaron como una confirmación de los rumores: “Tarde o temprano todo sale a la luz”.