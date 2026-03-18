¡Se acabó! El letal gesto de Tini Stoessel en redes que confirma su pelea con Emilia Mernes
Mientras una cortó el vínculo digital, la otra mantiene el silencio en medio de una ola de versiones de traición y roces laborales.
Lo que comenzó como una de las amistades más sólidas y exitosas de la industria musical argentina parece haber llegado a un punto de no retorno. Tini Stoessel y Emilia Mernes, quienes supieron conquistar los charts con sus colaboraciones, hoy protagonizan el escándalo más comentado en las redes sociales.
Un movimiento digital detectado por los fanáticos más minuciosos encendió las alarmas y confirmó lo que muchos sospechaban: la relación entre La Triple T y la Original está atravesando su momento más complicado.
Un "unfollow" que dice más que mil palabras: el fin de la amistad Tini-Emilia
El termómetro de la farándula hoy se mide en Instagram, y los millones de seguidores de ambas artistas quedaron consternados al notar un cambio irreversible. Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes, un gesto que en el código de las celebridades equivale a una declaración de guerra fría.
Por su parte, la novia de Duki todavía mantiene a Stoessel en su lista de seguidos, lo que deja a la intérprete de Cupido como la responsable de haber marcado la cancha de manera pública y tajante.
Aunque la cordialidad reinó durante años, los rumores de rispidez no son nuevos. En el ambiente musical se comenta que los chispazos comenzaron por supuestos conflictos vinculados al staff, con acusaciones cruzadas por el "robo" de bailarines e integrantes de equipo técnico entre ambas oficinas.
A esto se le suma un factor determinante: la estrecha alianza de Tini con María Becerra. La Nena de Argentina no tendría la mejor sintonía con Emilia, y la presencia estelar de Stoessel en los históricos shows de Becerra en River habría terminado por inclinar la balanza, dejando a Mernes en la vereda de enfrente.
A pesar de que ninguna de las dos ha salido a dar declaraciones explosivas o a alimentar el morbo con palabras, los hechos hablan por sí solos. La virtualidad, que antes las mostraba cómplices y festejando éxitos juntas, hoy las encuentra en veredas opuestas.