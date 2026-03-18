¡Se acabó! El letal gesto de Tini Stoessel en redes que confirma su pelea con Emilia Mernes

Mientras una cortó el vínculo digital, la otra mantiene el silencio en medio de una ola de versiones de traición y roces laborales.

Lejos quedaron las épocas donde Tini y Emilia compartían escenario. / Captura de Pantalla TV

Lo que comenzó como una de las amistades más sólidas y exitosas de la industria musical argentina parece haber llegado a un punto de no retorno. Tini Stoessel y Emilia Mernes, quienes supieron conquistar los charts con sus colaboraciones, hoy protagonizan el escándalo más comentado en las redes sociales.

tini vs emilia (2) La amistad entre Tini y María Becerra habría sido un detonante clave en la pelea. Archivo MDZ Un movimiento digital detectado por los fanáticos más minuciosos encendió las alarmas y confirmó lo que muchos sospechaban: la relación entre La Triple T y la Original está atravesando su momento más complicado.

Un "unfollow" que dice más que mil palabras: el fin de la amistad Tini-Emilia El termómetro de la farándula hoy se mide en Instagram, y los millones de seguidores de ambas artistas quedaron consternados al notar un cambio irreversible. Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes, un gesto que en el código de las celebridades equivale a una declaración de guerra fría.

tini-stoessel-dejo-seguir-emilia-mernes-instagram Tini Stoessel tomó la decisión de romper vínculos virtuales con su colega. Captura Instagram Por su parte, la novia de Duki todavía mantiene a Stoessel en su lista de seguidos, lo que deja a la intérprete de Cupido como la responsable de haber marcado la cancha de manera pública y tajante.

emilia-mernes-sigue-tini-stoessel-instagram Emilia Mernes aún mantiene el follow hacia Tini, esperando una tregua que no llega. Captura Instagram Aunque la cordialidad reinó durante años, los rumores de rispidez no son nuevos. En el ambiente musical se comenta que los chispazos comenzaron por supuestos conflictos vinculados al staff, con acusaciones cruzadas por el "robo" de bailarines e integrantes de equipo técnico entre ambas oficinas.