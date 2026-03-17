En medio de fuertes rumores de casamiento, la cantante prepara un despliegue audiovisual sin precedentes. En el medio, se suma una famosa conductora: los detalles.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suenan cada vez con más fuerza. Sin embargo, esta vez el motivo no es puramente romántico, sino un ambicioso proyecto artístico que promete paralizar la industria del entretenimiento y el deporte. La estrella pop se encuentra en pleno rodaje de su nuevo videoclip y contará con un elenco verdaderamente estelar.

La exclusiva fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde el conductor sorprendió a todos al detallar el nivel internacional de la producción, y quien será la figura que acompañará a los campeones del mundo y a la artista de pop.

Los detalles del proyecto Embed - El nuevo proyecto que reúne a Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel con una mega figura: de qué trata "Tini Stoessel, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Lionel Messi están ahora juntos, lo estarán mañana y pasado. Se reunieron para grabar el nuevo videoclip de Tini", aseguró al aire, confirmando una cumbre de figuras pocas veces vista.

Aunque el concepto musical del tema y la trama del video se mantienen bajo estricto hermetismo, de Brito dejó en claro que la participación de los invitados no será un simple cameo. "No sé de qué viene el tema, pero van a actuar los cuatro", explicó el periodista, adelantando un rol activo para el futbolista del Inter Miami, el mediocampista del Atlético de Madrid y la histórica conductora de televisión.

La noticia generó un impacto inmediato no solo por reunir universos tan distintos como la música pop, la élite del fútbol mundial y la televisión argentina, sino porque vino a resolver uno de los enigmas de la semana en la farándula.