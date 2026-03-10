Tini Stoessel impactó en Paraguay con un body cut out que incendió el escenario

No te pierdas todas las fotos y detalles de los looks de Tini Stoessel con los que brilló en Paraguay.

Durante uno de los shows recientes de su tour Futttura 2026/2027, Tini Stoessel se presentó con una puesta en escena intensa, donde cada cambio de vestuario acompañó el ritmo del show.

Uno de los looks más comentados de la noche fue un body negro cut out estilo musculosa. La prenda dejó ver parte de la piel en los laterales, creando un juego de cortes que le dieron sensualidad sin perder la impronta deportiva que caracteriza a muchos de sus outfits de escenario.

El body fue combinado con un culotte negro transparente con brillo, cuya mezcla de texturas generó un contraste visual interesante, puesto que la opacidad del body se enfrentó con la transparencia del culotte.

Los cambios de look también dejaron ver otras claves del vestuario del show, como shorts y faldas cortas que aparecieron como piezas recurrentes, en una tendencia que priorizó la comodidad, pero siempre apostando al impacto visual. Las botas altas a tono acompañaron cada uno de los conjuntos, funcionando como un hilo conductor entre los distintos estilismos.

Entre los otros looks que aparecieron durante el concierto también hubo una chomba crop a rayas abierta en el escote que dejó ver un corpiño blanco con detalles de encaje. En ese caso, el estilismo se complementó con un culotte rosa camisero con mangas cayendo a modo de lazo en la cintura.