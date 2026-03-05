La fórmula infalible de Tini Stoessel: cómo llevar camisa blanca y jean con estilo

Aprendé cómo llevar la camisa blanca esta temporada según Tini Stoessel. Mirá las fotos de su look en la nota.

No te pierdas el look de TIni.

Tini Stoessel compartió fotos de su día a día desde su cuenta de Instagram, y el foco se puso en su elección de vestuario que constó de una camisa blanca oversize, denim y accesorios.

La pieza central fue una camisa blanca amplia, la cual llevó ligeramente abierta en el escote y con las mangas arremangadas, generando un efecto desenfadado que se sintió muy actual. La prenda, eterna en el guardarropa, recuperó protagonismo en su modo oversize.

El jean de lavado claro suavizó la formalidad de la camisa y construyó un contraste perfecto. Los accesorios marcaron la diferencia en el look, luciendo collares dorados y plateados superpuestos que funcionaron como punto focal y elevaron el conjunto sin necesidad de sobrecargarlo. También agregó pulseras que mantuvieron esa narrativa minimalista, pero con actitud.

La camisa blanca es una prenda que cada temporada encuentra nueva vida, capaz de adaptarse tanto a propuestas urbanas como a combinaciones más sofisticadas.