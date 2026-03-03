Salió a la luz el fuerte conflicto entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul por Cami Homs: "Tini no podía creer"

Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, la cantante y el futbolista habrían discutido por una situación que involucra a Homs.

Tini Stoessel se habría molestado con Rodrigo De Paul por una decisión de Cami Homs.

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesa su segunda oportunidad con gestos de cercanía y muestras públicas de afecto. Sin embargo, en las últimas horas trascendió una versión que habla de un momento de tensión puertas adentro.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde compartió detalles vinculados al presente de la pareja, a pocas semanas del nacimiento de Aitana, la hija de Cami Homs.

Camila Homs Cami fue mamá nuevamente. Foto: Instagram / @camihoms. "Quiero contar un dato que me dieron hace unos días y lo fui trabajando que tiene que ver con la actualidad de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel", comenzó diciendo el periodista. Luego, reveló el motivo del conflicto entre la cantante y el futbolista: "Quiero decir que no cayó bien el nombre que eligió Cami Homs para su hija".

Según su relato, el nombre elegido para la beba habría sido el disparador de una charla incómoda entre la artista y el futbolista. "A mí me cuentan que el nombre Aitana fue motivo para una conversación de Tini y Rodrigo donde a la cantante le molestó bastante esto. A mi me dicen que Tini no podía creer que justo le ponían ese nombre a la beba", aseguró el comunicador.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Camila Homs Revelan El Fuerte Conflicto Entre Tini Stoessel Y Rodrigo De Paul Por Cami Homs "Y también me dicen que esto fue motivo para un cortocircuito en la relación que mantiene con Rodrigo. Habiendo tantos nombres justo le pone ese", sumó el conductor al tema.