Cami Homs compartió las primeras imágenes de Aitana, su hija recién nacida

Una noticia muy esperada llegó al mundo del espectáculo. Tras semanas de expectativa, la pareja compartió la primera imagen de la pequeña y despertó un debate impensado.

El martes 27 de enero, la vida de Cami Homs y José Sosa se transformó con la llegada de su primera hija en común. La pequeña, llamada Aitana, nació en el Sanatorio Otamendi tras completar las 40 semanas de embarazo, según confirmaron fuentes oficiales. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la modelo, quien no ocultó su emoción al recibir a la nueva integrante de la familia en un contexto de absoluta felicidad y salud.

Para presentarla formalmente ante sus seguidores, la influencer publicó una fotografía donde se observa a la recién nacida descansando en su cuna, luciendo un delicado atuendo blanco con motivos estampados. En el pie del posteo, la madre expresó su alegría con palabras cargadas de afecto: “Te hiciste desear tanto. Bienvenida princesa nuestra”. La imagen recolectó cientos de miles de reacciones en cuestión de minutos, reflejando el cariño de sus fanáticos hacia la pareja.

El trasfondo detrás del nombre de la hija de Cami Homs 720 (1) La primera imagen oficial que compartió Cami Homs de su pequeña descansando tras su nacimiento. Foto: Instagram @camihoms Sin embargo, el clima de celebración se vio matizado por una observación de los internautas que rápidamente se volvió tendencia en plataformas como X. Diversos usuarios sugirieron que la elección del nombre no fue aleatoria, vinculándola con el pasado sentimental de Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Cabe recordar que el colombiano fue relacionado con la cantante española Aitana poco después de terminar su vínculo con la artista argentina, lo que desató una ola de teorías sobre un posible mensaje oculto.

En medio de las felicitaciones, la cuenta @conurbarbie lanzó una pregunta que encendió la discusión mediática y alcanzó una visibilidad masiva: “Diganme que es joda que le puso el nombre de la piba con la que Yatra engañó a Tini”. Esta coincidencia nominal fue interpretada por un sector del público como una ironía dirigida hacia Stoessel, quien fuera pareja de Rodrigo De Paul tras la ruptura del futbolista con la actual mujer del mediocampista de Estudiantes.