La influencer será mamá en cuestión de tiempo. Sin embargo, confesó una dura situación que vivió con su expareja y que no puede olvidar.

Camila Homs atraviesa el tercer trimestre de embarazo y lo hace de la mano de su pareja, José Sosa. Tras revelar el nombre de la futura niña, Aitana; la modelo aprovechó para abrir su corazón y contar una fuerte vivencia, la cual ocurrió cuando estaba en una relación con Rodrigo de Paul.

Con dos hijos, Francesca y Bautista, la influencer espera ansiosa y feliz la llegada de su tercera hija. Pero, inclusive antes del nacimiento de su hija mayor, producto de su relación con el campeón argentino, la mediática reveló una gran pérdida con la que tuvo que lidiar y de la cual no puede despegarse en la actualidad

La intimidad de Cami Homs Embed - Cami Homs rompió el silencio y reveló una intimidad que vivió con Rodrigo de Paul: "Nunca me animé a decirlo" Durante el intercambio de palabras con Puro Show, la rubia sorprendió al confesar un hecho que marcó profundamente su historia personal: “Nunca me terminé de relajar en ningún embarazo, sobre todo en la primera etapa, en ninguno de los tres, porque yo perdí un embarazo”.

La modelo relató que la pérdida ocurrió cuando tenía dos meses y medio de gestación y que se encontraba en Italia, lejos de su entorno familiar: “Era mi primer embarazo, estaba completamente sola, me fui a hacer una ecografía sola y me dijeron ‘mirá que el bebé ya no tiene latidos’. Fue una situación horrible, me tuvieron que operar, quedé internada porque tuve una hemorragia tremenda”, recordó angustiada.

cami homs Cami Homs y José Sosa. Créditos: Instagram / camihoms La joven nunca había confesado el hecho con anterioridad: “Nunca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar”.