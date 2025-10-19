Asado y buena compañía: la romántica noche de Wanda Nara con su nueva pareja

La empresaria compartió en su cuenta de Instagram una historia que se viralizó en minutos.

Wanda Nara finalmente blanqueó su romance con Martín Migueles, quien en un principio lo empezó a presentar ante los medios solo como su entrenador personal, pero esa relación cambió con el transcurrir de los días. La mediática fue vista en diferentes oportunidades con él y ella decidió blanquear la relación.

En el streaming OLGA, la conductora de Telefe habló abiertamente sobre el tema y dejó en claro que "estoy muy bien, estoy muy feliz, sí, estoy saliendo con alguien". En las últimas horas, Wanda compartió un video de la noche romántica que pasó con su nueva pareja.

La empresaria y expareja de Mauro Icardi subió un video donde se lo puede ver a Migueles de remera blanca. Al clip, que duró tan solo unos segundos, lo acompañó con la canción Celoso, interpretada por Lele Pons-

En los últimos días, Gustavo Méndez (panelista de Mujeres Argentinas) soltó una gran bomba que tiene que ver justamente con la actual pareja de Wanda Nara. Es que en una historia que ella subió se puede ver a Martín con el brazo en la espalda de una de las hijas de la conductora.