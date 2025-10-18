Nueva denuncia contra Wanda Nara: la acusan por una presunta evasión fiscal y lavado de dinero

Una vez más, la conductora de MasterChef Celebrity está en la mira de la Justicia por movimientos financieros dudosos en sus emprendimientos.

Una resonante presentación judicial sacudió el espectáculo argentino. Wanda Nara fue formalmente acusada ante la Justicia Federal por presunta evasión fiscal agravada, lavado de activos y otros delitos económicos. La acción fue interpuesta por el comunicador e investigador Fernando Míguez, quien preside la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, según lo difundido por NOVA.

Según informó el medio Noticias Argentinas, el mencionado comunicador, en compañía de su asesora legal Marcela Scotti, han solicitado un profundo examen sobre el origen del patrimonio de la mediática, sus operaciones mercantiles y su función como agente de futbolistas, específicamente la de su exesposo, el delantero Mauro Icardi. La petición busca esclarecer si el cuantioso acervo de la empresaria se corresponde con sus declaraciones ante los entes de control.

Según los argumentos esgrimidos por el querellante, existirían señales de maniobras engañosas destinadas a eludir el pago de impuestos y encubrir bienes, tanto en territorio nacional como fuera de las fronteras. La documentación presentada pone el foco en la supuesta utilización de dos de sus sociedades comerciales, Work Marketing Football SRL y Wanda Cosmetic, como presuntos canales para realizar transacciones monetarias no informadas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual ARCA, y otros organismos pertinentes, esto envuelve a la conductora de Telefe en un fuerte caso de evasión fiscal.

Los negocios de la empresaria y su vínculo con las finanzas ilegales Wanda Nara Wanda Nara denunciada ante la Justicia por presuntas irregularidades en sus finanzas y cuestionada por su fuerte crecimiento patrimonial. Foto: captura de video/ El Trece. El documento legal exige además la verificación de si la mediática poseía las autorizaciones necesarias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para ejercer el rol de mánager deportivo, y si cumplía con todas las obligaciones impositivas correspondientes a dicha actividad.

De manera adicional, el escrito hace mención a una posible conexión con la firma de monedas digitales Vayo Coin, actualmente bajo investigación por cargos de fraude y asociación ilícita. Tanto ella como su hermana, Zaira Nara, habrían tomado parte en estrategias de promoción de dicha entidad, percibiendo –según afirma el denunciante– importantes cifras en moneda extranjera y pesos por sus publicaciones difundidas en sus perfiles virtuales.