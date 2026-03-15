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Wanda Nara

Wanda Nara encendió las redes con fotos muy picantes durante el viaje con Martín Migueles

Wanda se encuentra descansando tras la conducción de MasterChef Celebrity y compartió imágenes de alto voltaje.

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Wanda Nara, conductora de Telefe.&nbsp;

Wanda Nara, conductora de Telefe. 

Foto: Instagram / @wanda_nara.

Wanda Nara armó las valijas y tomó un vuelo junto a Martín Migueles rumbo a Europa, donde, además de pasear, mantuvo una audiencia con Mauro Icardi en medio de la disputa judicial. Los días pasaron y decidieron volar a las Maldivas, donde están disfrutando de momentos íntimos.

En las últimas horas, la conductora de Telefe compartió su día a día desde el lugar paradisíaco y levantó la temperatura en redes con fotos de alto voltaje. Una de las publicaciones llegó a tener más de 200 mil "likes" y varios comentarios de sus seguidores.

Mientras que en sus historias también subió contenido y hasta promocionó su perfil de una conocida página para adultos mientras estaba luciendo un bikini rosado. No es la primera vez que Wanda comparte este tipo de imágenes cuando viaja a este tipo de destinos.

Wanda Nara subió la temperatura en redes con fotos de alto voltaje

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Wanda Nara sorprendió con posteos desde Maldivas.

Wanda Nara sorprendió con posteos desde Maldivas.

"Diosa hermosa reina!! Wanda Solange, única e inigualable!!", "Cada foto es presentada con estilo, con elegancia europea", "A la única persona que puedo envidiar en esta vida", fueron algunos de los comentarios.

El romántico viaje de Wanda Nara y Martín Migueles: fotos y video

Wanda Nara junto a Martín Migueles
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