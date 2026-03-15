Wanda Nara encendió las redes con fotos muy picantes durante el viaje con Martín Migueles

Wanda Nara armó las valijas y tomó un vuelo junto a Martín Migueles rumbo a Europa, donde, además de pasear, mantuvo una audiencia con Mauro Icardi en medio de la disputa judicial. Los días pasaron y decidieron volar a las Maldivas, donde están disfrutando de momentos íntimos.

En las últimas horas, la conductora de Telefe compartió su día a día desde el lugar paradisíaco y levantó la temperatura en redes con fotos de alto voltaje. Una de las publicaciones llegó a tener más de 200 mil "likes" y varios comentarios de sus seguidores.

Mientras que en sus historias también subió contenido y hasta promocionó su perfil de una conocida página para adultos mientras estaba luciendo un bikini rosado. No es la primera vez que Wanda comparte este tipo de imágenes cuando viaja a este tipo de destinos.

Wanda Nara subió la temperatura en redes con fotos de alto voltaje Wanda Nara (1) Wanda Nara sorprendió con posteos desde Maldivas. Foto: Instagram / @wanda_nara. "Diosa hermosa reina!! Wanda Solange, única e inigualable!!", "Cada foto es presentada con estilo, con elegancia europea", "A la única persona que puedo envidiar en esta vida", fueron algunos de los comentarios.