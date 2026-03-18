El exfutbolista finalmente quedó eliminado de la competencia y su exmujer no aguantó las lágrimas en medio de la despedida.

MasterChef Celebrity está en su recta final con los finalistas ya confirmados luego de una semifinal compleja. Los mejores platos fueron los de Ian Lucas y Sofía Gonet, quienes se convirtieron en finalistas de la nueva edición del programa culinario.

De esta manera, Maxi López y el Turco quedaron en la puerta de la definición, ya que no lograron convencer al jurado con sus preparaciones. En el momento de la despedida, la conductora no pudo evitar la emoción y rompió en llanto.

"Estoy muy contenta de todo lo que viviste acá y por los chicos también, disfrutaron mucho tenerte y sé que luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos en el exterior", comenzó diciendo Wanda Nara con lágrimas en los ojos.

Wanda Nara rompió en llanto en la despedida de Maxi López en MasterChef Celebrity Wanda Nara rompió en llanto tras la eliminación de Maxi López en MasterChef Celebrity "A pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente y, en el momento más difícil mío, estuviste y yo voy a estar siempre que me necesites. Espero que hayas sido feliz acá. Le agradezco a tu familia, a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido... Ojalá vengas a vivir a Argentina", expresó la conductora de Telefe rota en llanto.