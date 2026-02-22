Se filtró un fuerte dato de la final de MasterChef Celebrity y crece el misterio: ¿quién ganó la competencia?

La exitosa temporada de MasterChef Celebrity 2026 está llegando a su fin y la expectativa por conocer quién se alzará con el trofeo es total. Mientras el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis afina sus paladares para la última degustación, las redes sociales ya empezaron a aportar por el próximo ganador.

Desde el comienzo del reality, Maxi López se perfiló como posible candidato a llevarse el premio mayor. Entre polémicas por supuestos acomodos y una imagen que vuelve a aparecer tras numerosos escándalos, se supo si el exfutbolista se coronó como cocinero estrella.

El cronograma de cierre del reality estuvo marcado por un fin de semana a puro fuego. Tras grabar la semifinal el viernes 20 de febrero, la producción llevó adelante la grabación de la esperada final este último sábado 21.

Para mantener el suspenso y evitar las temidas filtraciones en redes sociales, Telefe recurrió a su ya clásica y hermética estrategia: se grabaron dos finales alternativos . De esta manera, ni siquiera los propios participantes sabrán quién es el verdadero campeón hasta el momento en que el canal emita el capítulo decisivo.

Además, la recta final del certamen culinario marcará una reestructuración en la grilla. A partir de este lunes 23 de febrero, con el debut de Gran Hermano Generación Dorada a las 22:00, MasterChef Celebrity pasará a emitirse a las 21:00 horas , conviviendo ambos tanques en la pantalla por un tiempo.

El rumor sobre Maxi López que revolucionó las redes

Maxi López (1) El deportista y un gran paso por la televisión abierta. Foto: Instagram / @officialmaxilopez.

A pesar del operativo cerrojo de la producción, las especulaciones sobre el ganador no tardaron en aparecer. En competencia aún figuran nombres fuertes como Emilia Attias, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, “Cachete” Sierra, Andy Chango y Maxi López.

Justamente fue el nombre de la expareja de la conductora el que empezó a sonar con muchísima fuerza en las últimas horas como el supuesto gran ganador del certamen. Sin embargo, la ilusión de sus fanáticos duró poco.

pilar smith ¿El futbolista no ganó la competencia? Captura / X @Pilarsmith

La encargada de desactivar la bomba fue la periodista Pilar Smith, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) negó rotundamente y por partida doble que Maxi López sea el campeón de esta edición. Con esta categórica desmentida, el misterio vuelve a fojas cero y la corona de MasterChef Celebrity sigue buscando dueño.