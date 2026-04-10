Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el sábado 11 de abril
La cartelera del viernes reúne espectáculos, música y entretenimiento para todos los gustos en Mendoza.
El verano sigue desplegando su agenda en la provincia con una programación que cruza experiencias inmersivas, comedias filosas, espectáculos tradicionales y propuestas al aire libre. La escena cultural se diversifica y ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando a Mendoza como uno de los polos artísticos más activos de la temporada.
Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar el sábado 11 de abril:
- Zoe Gotusso: En este tour, la artista presenta en vivo Detalles, su más reciente álbum de estudio, junto a un repertorio que atraviesa los momentos más significativos de su carrera y marca el comienzo de una nueva etapa artística: nuevas canciones, nuevas ciudades y un camino en plena expansión global.
Horario: 21:00 hpras
Dónde: Teatro Mendoza
Entradas: a partir de $30.000 en Passline
- Me veras volver: Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música, en uno de los tantos conciertos de Soda Stereo.
Horario: 21:30 horas
Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Entradas: a partir de $45.000 en Entradaweb
- Las bolas de plata: Su humor sano, atípico y cotidiano, nunca ha pasado inadvertido. Se trata de una propuesta diferente con scketchs originales. Además los shows cuentan con música, canto, coreografías y desopilantes actuaciones que aportan una gran dinámica a sus presentaciones."
Horario: 21:30 horas
Dónde: Teatro Selectro (Fragata Moyano 102, Mendoza)
Entradas: $25.000 en Entradaweb