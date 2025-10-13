Hernán Piquín recordó el duro accidente que protagonizó años atrás y conmocionó a todos

El bailarín visitó a Juana Viale en El Trece y allí rememoró el grave siniestro vial en el que se vio involucrado.

Hernán Piquín es sin lugar a dudas uno de los artistas más exitosos del país y con una carrera profesional muy destacada. En el año 2009, el bailarín vivió un accidente que casi le cambió la vida por completo y reveló detalles en el programa de Juana Viale que sale al aire los domingos por El Trece.

"Hernán, vos bailabas, tuviste un accidente y eso fue como que te puso el freno", expresó la nieta de Mirtha Legrand para introducir el tema. Fue en ese momento, en que Piquín decidió contar cómo fue ese terrible siniestro vial y sorprendió a todos en la "mesaza".

"Tuve un accidente importante en Uruguay, me fracturé la quinta vertebral cervical y estuve a dos milímetros de quedar cuadripléjico", expresó Hernán visiblemente conmovido al revelar los detalles. Además, dejó en claro que tuvo diferentes lesiones como la fractura de clavícula.

Video: Hernán Piquín recordó el fuerte accidente que vivió años atrás Hernán Piquín recordó con dolor duro accidente que protagonizó años atrás y conmocionó a todos Lo que más impactó a la conductora fue que el artista sostuvo que fue a festejar su cumpleaños (13 de noviembre) y "para el 14 me sucedió esto. El coche reventó la rueda y di tumbos". También confesó que, debido a la lesión, los médicos le confirmaron que no podía realizar baile clásico por la exigencia que representaba.