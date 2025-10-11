El emocionante video de Thiago Medina relatando su experiencia en el hospital luego del brutal accidente

El reconocido ex Gran Hermano recibió el alta médica y quiso dejar un emotivo mensaje de gratitud antes de retirarse de la institución sanitaria.

El emotivo adiós al equipo que lo ayudó a sanar. Foto: Instagram/ @thi4go_km.

Thiago Medina, se reincorporó a su hogar tras una prolongada permanencia en el centro de salud de Moreno. El joven, conocido por su paso en el reality show de Telefe, estuvo recluido por un lapso de 28 días a raíz de un violento accidente vial que padeció a bordo de su moto.

Justo antes de abandonar la institución sanitaria, el influencer quiso plasmar en un video su profunda gratitud, dirigiendo su sentido mensaje a todo el cuerpo de profesionales de la salud, desde médicos y enfermeras hasta el resto del personal que colaboró en su cuidado y recuperación durante el difícil trance.

El muchacho hizo hincapié en la dedicación y el empeño de cada uno de los integrantes del equipo que lo asistió para reponerse completamente del grave suceso.

La experiencia de Thiago Medina en el hospital Thiago Medina grabó un video explicando cómo fue su experiencia en el hospital Thiago Medina grabó un video explicando cómo fue su experiencia en el hospital. Video: NA Durante la grabación, Thiago compartió detalles sobre cómo fue tratado, resaltando la calidad de la atención recibida. No escatimó en elogios para la plantilla del nosocomio. "En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena", sostuvo el joven en su mensaje.

El ex GH recalcó la disponibilidad constante del personal a cargo de su bienestar. "No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición", añadió enfáticamente. El tono de la despedida estuvo teñido de satisfacción y alivio por culminar esa etapa.