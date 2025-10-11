El emocionante video de Thiago Medina relatando su experiencia en el hospital luego del brutal accidente
El reconocido ex Gran Hermano recibió el alta médica y quiso dejar un emotivo mensaje de gratitud antes de retirarse de la institución sanitaria.
Thiago Medina, se reincorporó a su hogar tras una prolongada permanencia en el centro de salud de Moreno. El joven, conocido por su paso en el reality show de Telefe, estuvo recluido por un lapso de 28 días a raíz de un violento accidente vial que padeció a bordo de su moto.
El reconocimiento de Thiago Medina a los médicos que lo atendieron
Justo antes de abandonar la institución sanitaria Mariano y Luciano de la Vega, el influencer quiso plasmar en un video su profunda gratitud, dirigiendo su sentido mensaje a todo el cuerpo de profesionales de la salud, desde médicos y enfermeras hasta el resto del personal que colaboró en su cuidado y recuperación durante el difícil trance.
Te Podría Interesar
El muchacho hizo hincapié en la dedicación y el empeño de cada uno de los integrantes del equipo que lo asistió para reponerse completamente del grave suceso.
La experiencia de Thiago Medina en el hospital
Durante la grabación, Thiago compartió detalles sobre cómo fue tratado, resaltando la calidad de la atención recibida. No escatimó en elogios para la plantilla del nosocomio. "En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena", sostuvo el joven en su mensaje.
El ex GH recalcó la disponibilidad constante del personal a cargo de su bienestar. "No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición", añadió enfáticamente. El tono de la despedida estuvo teñido de satisfacción y alivio por culminar esa etapa.
Finalmente, el joven se despidió con alegría y agradecimiento. "Le dejo un saludo al hospital. Estoy contento de haber estado acá. Estoy feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa", concluyó, evidenciando su júbilo por regresar a su domicilio por sus propios medios.