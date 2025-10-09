El exparticipante de Gran Hermano se reencontró con las las pequeñas al llegar a su casa.

Thiago Medina en Luzu junto a Daniela y sus hijas antes del accidente. Foto: Instagram/ @danielacelis01.

Thiago Medina finalmente recibió el alta luego de batallar durante 28 días en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El joven recibió el cariño del personal médico, familiares y amigos que lo estaban esperando en las afueras del nosocomio.

El ex Gran Hermano se tomó unos minutos para hablar con los medios de comunicación que se encontraban presentes en el lugar y dejó en claro que "cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas". Finalmente, el encuentro con las pequeñas ocurrió y fue él quien compartió el video en sus redes sociales.

"Gracias a ustedes, hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención, a mi familia, gracias por darme una nueva vida", expresó Thiago.

Video: así fue el reencuentro de Thiago con sus hijas ¡Emocionante! El tierno reencuentro de Thiago Medina con sus hijas tras recibir el alta En el video se puede ver cómo Laia y Aimé observan a su padre bajar del vehículo y una de ellas corre para fundirse en un abrazo que emocionó a todos los seguidores en redes sociales. Daniela Celis se encontraba presente y fue ella quien grabó el hermoso momento.