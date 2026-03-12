Lali Espósito lanzó un irónico posteo haciendo referencia a la frase de Manuel Adorni y se viralizó
La artista compartió una publicación en la red socia X y provocó furor en todos sus seguidores.
Es de público conocimiento que Lali Espósito critica fuertemente a Javier Milei y a quienes forman parte del Gobierno. La cantante lanzó temas musicales contra el presidente y ahora ironizó sobre la frase de Manuel Adorni con un posteo viral.
La reacción de la artista apareció después de que Adorni intentara explicar públicamente por qué su pareja lo acompañó en esa gira oficial. En una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe".
En ese contexto, Lali primero publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un emoji de payaso, en referencia a su canción dedicada a los políticos actuales. En las últimas horas volvió a compartir un posteo letal.
El irónico posteo de Lali Espósito donde hizo referencia a la frase de Manuel Adorni
Todo se dio luego de que un seguidor compartió una publicación refiriéndose a ella y a futuros shows en el estadio de River Plate. Ella se lo comentó haciendo referencia a Manuel Adorni: "Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡Serán shows inolvidables!".