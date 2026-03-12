Presenta:

Mdz Show

|

Lali Espósito

Lali Espósito lanzó un irónico posteo haciendo referencia a la frase de Manuel Adorni y se viralizó

La artista compartió una publicación en la red socia X y provocó furor en todos sus seguidores.

MDZ Show

La cantante lanzó una fuerte indirecta. Foto: Instagram/ @lali.&nbsp;

La cantante lanzó una fuerte indirecta. Foto: Instagram/ @lali. 

Es de público conocimiento que Lali Espósito critica fuertemente a Javier Milei y a quienes forman parte del Gobierno. La cantante lanzó temas musicales contra el presidente y ahora ironizó sobre la frase de Manuel Adorni con un posteo viral.

La reacción de la artista apareció después de que Adorni intentara explicar públicamente por qué su pareja lo acompañó en esa gira oficial. En una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo: "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe".

En ese contexto, Lali primero publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un emoji de payaso, en referencia a su canción dedicada a los políticos actuales. En las últimas horas volvió a compartir un posteo letal.

El irónico posteo de Lali Espósito donde hizo referencia a la frase de Manuel Adorni

Captura de pantalla 2026-03-12 215048
La respuesta de Lali Espósito que se volvió viral.

La respuesta de Lali Espósito que se volvió viral.

Todo se dio luego de que un seguidor compartió una publicación refiriéndose a ella y a futuros shows en el estadio de River Plate. Ella se lo comentó haciendo referencia a Manuel Adorni: "Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando... ¡Serán shows inolvidables!".

Archivado en

Notas Relacionadas