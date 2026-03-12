El periodista decidió hablar luego de que la vicepresidenta lo denunciará a él y también a Pablo Rossi, su compañero de A24.

La fuerte interna en el gobierno de Javier Milei sigue creciendo luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel denunciara a Luis Petri por llamarla "golpista". Pero eso no es todo, ya que además denunció de manera formal a Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores de A24.

En la presentación judicial contra Feinmann y Rossi, la vicepresidenta los acusó por los mismos delitos que Petri: calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión. No obstante, se presentó como causa separada y la jueza que tiene el expediente es María Servini, del juzgado nº 1.

Fiel a su estilo, Eduardo Feinmann le contestó en su programa y la destrozó: "Fuimos denunciados por la vicepresidente, para mí una kukarda más. Villarruel denunció a Petri por decirle golpista y a vos (Rossi) y a mí por calumnias e injurias".

Eduardo Feinmann habló sobre la denuncia de Victoria Villarruel Victoria Villarruel denunció a Eduardo Feinmann y el periodista la destrozó: "Kukarda" "Vamos a ver quién va primero preso, si vos y yo o Victoria Villarruel, vamos a ver quién va primero", comentó en otra parte Eduardo Feinmann con una gran ironía y una clara molestia por la decisión que tomó la vicepresidenta.