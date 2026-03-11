La fuerte chicana de Victoria Villarruel por el polémico viaje de la esposa de Manuel Adorni: "Jajaja"

En medio del malestar entre Victoria Villarruel y Javier Milei, la vicepresidenta criticó el viaje de Bettina Angeletti junto a Manuel Adorni en el avión presidencial.

En su cuenta de la red social, Villarruel compartió un video en el que Adorni justificó la presencia de su pareja en el avión presidencial durante el viaje por Estados Unidos. Junto al material, replicó un comentario que expresaba: "El ajuste lo va a pagar la política... Jajaja".

La historia de Victoria Villarruel La polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni y la versión del jefe de Gabinete El episodio adquirió relevancia pública el domingo pasado, cuando circuló una fotografía que mostraba a Angeletti integrando la comitiva presidencial durante la visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Esta imagen encendió las alarmas en la oposición, que pidió un informe sobre los traslados de familiares de funcionarios a bordo del ARG-01.

"Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348. Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara", dijo Manuel Adorni.

Consultado al respecto en A24, el funcionario señaló que su esposa contaba con un pasaje comprado de forma independiente para viajar a Nueva York el 26 de febrero con un valor de US$5.348. Sin embargo, cuando los planes del jefe de Gabinete se modificaron para incluir una parada en Miami, solicitó que Presidencia le permitiera viajar en el avión presidencial. Según su explicación, fue la administración la que realizó la invitación.