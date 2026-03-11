La fuerte chicana de Victoria Villarruel por el polémico viaje de la esposa de Manuel Adorni: "Jajaja"
En medio del malestar entre Victoria Villarruel y Javier Milei, la vicepresidenta criticó el viaje de Bettina Angeletti junto a Manuel Adorni en el avión presidencial.
La tensión dentro del gobierno de Javier Milei volvió a brotar esta semana cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel replicó en Instagram un comentario que critica el ajuste económico de la administración actual, en medio de la polémica generada por la participación de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el viaje oficial a Nueva York.
En su cuenta de la red social, Villarruel compartió un video en el que Adorni justificó la presencia de su pareja en el avión presidencial durante el viaje por Estados Unidos. Junto al material, replicó un comentario que expresaba: "El ajuste lo va a pagar la política... Jajaja".
La polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni y la versión del jefe de Gabinete
El episodio adquirió relevancia pública el domingo pasado, cuando circuló una fotografía que mostraba a Angeletti integrando la comitiva presidencial durante la visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Esta imagen encendió las alarmas en la oposición, que pidió un informe sobre los traslados de familiares de funcionarios a bordo del ARG-01.
"Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348. Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara", dijo Manuel Adorni.
Consultado al respecto en A24, el funcionario señaló que su esposa contaba con un pasaje comprado de forma independiente para viajar a Nueva York el 26 de febrero con un valor de US$5.348. Sin embargo, cuando los planes del jefe de Gabinete se modificaron para incluir una parada en Miami, solicitó que Presidencia le permitiera viajar en el avión presidencial. Según su explicación, fue la administración la que realizó la invitación.
"Presidencia la invitó para que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma. Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe", aseguró.
En cuanto a los gastos, Adorni fue categórico: "No le sacamos un peso al Estado". Argumentó que los costos de su esposa —incluyendo vuelos de ida y vuelta, viáticos y movilidad— corren por cuenta propia. Incluso afirmó que sus propios gastos tampoco son financiados por el Estado, poniendo de relieve su postura de que el traslado no generó un egreso adicional para las arcas públicas.